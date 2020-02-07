«مستقبل وطن» يطلق مبادرة المصرى بأخلاقه

أطلقت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، مبادرة "المصري بأخلاقه"، بمركز شباب الجزيرة؛ لتوعية طلاب المدارس والجامعات بالأخلاق الطيبة.وشهد الحفل تقديم العديد من الفقرات الغنائية، تضمنت عرض مسرحية "معلش"، والتي تناقش قضايا الشباب تحت السن وطريقة علاجها بشكل كوميدي ودرامي تربوي.وحضر إطلاق المبادرة، المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، ومحمد عمار، أمين العمل الجماهيري بالحزب، والمهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية، والدكتورة نجلاء فريد، أمينة العلاقات العامة، وعمرو عماد عضو الأمانة المركزية، بالإضافة، لحضور يوسف عادل، صاحب فكرة المبادرة، وعدد من الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية بالحزب، العمل الجماهيري، الشباب، الإعلام، العلاقات العامة، العلاقات الخارجية، وعددا من أعضاء مكتب أمانات الحزب بمحافظتي الجيزة والقاهرة.وفي كلمته، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، إن الشباب دون سن الـ18 عاما، والأسرة المصرية لهم دور كبير جدا في تغيير الثقافة في مصر، ويقع علي عاتق الأسرة المصرية دور كبيا في حماية مورثاتنا وثقافاتنا المصرية، والتي تتوافق مع كل الأديان.وشدد رشاد على أهمية دور الأم في التنشئة الأخلاقية للأبناء قائلا: "مصر ليست مدينة القاهرة فقط، والأم هي عمود وميزان الأسرة، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تسببت في تغيير ثقافتنا وأفضل ما تعلمناه على مدار حياتنا".ومن ناحيته، أوضح محمد عمار، أمين العمل الجماهيري، أن الهدف من المبادرة يتمثل في التوعية لدي الشباب بمفهوم التنمر، والذي بات أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعه من الأطفال، ضد طفل آخر أو إزعاجه، فضلا عن نشر الشائعات والتهديد بين الأطفال وبعضهم البعض.وأوضح يوسف عادل صاحب فكرة المبادرة، أنها ترتكز على التوعية بأنواع التنمر، ومن يتم التنمر عليهم، وأسباب ذلك، ومدى تأثير التنمر علي الأطفال، وكيفية معالجة التنمر.