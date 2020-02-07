رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يطلق مبادرة المصرى بأخلاقه

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:43 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
طباعة
أطلقت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، مبادرة "المصري بأخلاقه"، بمركز شباب الجزيرة؛ لتوعية طلاب المدارس والجامعات بالأخلاق الطيبة.

وشهد الحفل تقديم العديد من الفقرات الغنائية، تضمنت عرض مسرحية "معلش"، والتي تناقش قضايا الشباب تحت السن وطريقة علاجها بشكل كوميدي ودرامي تربوي.

وحضر إطلاق المبادرة، المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، ومحمد عمار، أمين العمل الجماهيري بالحزب، والمهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية، والدكتورة نجلاء فريد، أمينة العلاقات العامة، وعمرو عماد عضو الأمانة المركزية، بالإضافة، لحضور يوسف عادل، صاحب فكرة المبادرة، وعدد من الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية بالحزب، العمل الجماهيري، الشباب، الإعلام، العلاقات العامة، العلاقات الخارجية، وعددا من أعضاء مكتب أمانات الحزب بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفي كلمته، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، إن الشباب دون سن الـ18 عاما، والأسرة المصرية لهم دور كبير جدا في تغيير الثقافة في مصر، ويقع علي عاتق الأسرة المصرية دور كبيا في حماية مورثاتنا وثقافاتنا المصرية، والتي تتوافق مع كل الأديان.

وشدد رشاد على أهمية دور الأم في التنشئة الأخلاقية للأبناء قائلا: "مصر ليست مدينة القاهرة فقط، والأم هي عمود وميزان الأسرة، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تسببت في تغيير ثقافتنا وأفضل ما تعلمناه على مدار حياتنا".

ومن ناحيته، أوضح محمد عمار، أمين العمل الجماهيري، أن الهدف من المبادرة يتمثل في التوعية لدي الشباب بمفهوم التنمر، والذي بات أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعه من الأطفال، ضد طفل آخر أو إزعاجه، فضلا عن نشر الشائعات والتهديد بين الأطفال وبعضهم البعض.

وأوضح يوسف عادل صاحب فكرة المبادرة، أنها ترتكز على التوعية بأنواع التنمر، ومن يتم التنمر عليهم، وأسباب ذلك، ومدى تأثير التنمر علي الأطفال، وكيفية معالجة التنمر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

منذ حوالي 5 ساعات

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها أمام الدولار

منذ ساعة و نصف

السيسي لـ«بائعة عزبة الهجانة»: «ليكى مكان.. عنينا ليكى» (فيديو)

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا تغير في صفوف صن داونز عن مباراة الخماسية؟

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

«الدستور» تهنئ الزميل سيف الحسيني بحفل زفافه

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراسة: الرجال ذوي الشعر الأشيب أكثر جاذبية للنساء

«الطاقة الذرية» تدعم استخدام التكنولوجيا النووية لتشخيص وعلاج السرطان

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

طارق الطيب: الأدب السودانى متميز لكن وزارة الثقافة لا تهتم به

طارق الطيب: «بيت النخيل» ستتحول إلى فيلم سينمائي

«التوازن بين المدخلات الثقافية الدولية والقومية».. محاضرة بثقافة الأقصر

«الإرهاب والتطرف وجهان لعملة واحدة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر