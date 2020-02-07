ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي.وبحسب بيانات شركة "مانهايم أوكشنز" وهي أكبر شركة لإعادة بيع السيارات المستعملة في العالم، فإن مؤشر الأسعار ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة 4. 0% عن الشهر السابق، وارتفع بنسبة 6. 4% عن الشهر الأول من العام الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أحدث بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة الأمريكية، أظهرت انخفاض أسعار السيارات المستعملة خلال يناير الماضي بنسبة 7. 0%. وتشكل أسعار السيارات المستعملة حوالي 2% من إجمالي أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.يذكر أن مؤشر مانهايم لأسعار السيارات المستعملة، يعتمد على تحليل بيانات أكثر من 5 ملايين صفقة بيع سيارات مستعملة سنويًا.