طارق الطيب: الأدب السودانى متميز لكن وزارة الثقافة لا تهتم به

قال الروائى المصرى السودانى طارق الطيب، إنه بالرغم من أن الأدب السهل البسيط والكتابة السحرية والنسوية مطلوبة وتنتشر أسرع، إلا أن الأدب الرصين الذي يرتكز على أخلاقيات يأخذ حظه أيضًا في دار نشر أوربية، ويهتم الغرب بالكتابات، مشيرًا إلى أنهم اهتموا بأعماله في النمسا وترجمت إلى الألمانية، وقدموها للخارج، كما أرسلوه لتمثيل النمسا.وأضاف "الطيب"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج "المساء مع قصواء"، على شاشة "TeN"،: "يوجد أدب سوداني متميز، لكن وزارة الثقافة السودانية لا تهتم بالنشر ولا المسرح ولا السينما"، مشيرًا إلى أنه توجد مساعدات وتشجيع حقيقي في أوروبا للأولاد وصغار السن والشباب والمتفوق، سواء في الأدب وفي العلم والجامعات.ولفت الروائى طارق الطيب إلى أنه يعتبر روايته الأخيرة "أطوف عاريا"، مؤكدا أنها ككل أعماله بها قصة حب، قائلا: "دائما الأقرب إلى القلب أصغر الأطفال، وأصغر الأطفال هو روايتى أطوف عاريا الصادرة منذ عامين".