تنفيذ أول مجتمع تنموي للشباب بالوادى الجديد

أكد محمود قنديل، العضو المنتدب لشركة جنان الوادى للتنمية الزراعية، أن الشركة تتكفل بإنشاء المرافق والطرق والحظيرة المركزية وحفر الآبار وتوصيل الكهرباء، إلى جانب تشغيل المحلب المركزى للأبقار، وتوريد فسائل النخيل وتسويق كامل منتجات أول مشروع تنموى للشباب بالوادى الجديد.وقال قنديل للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس2"، إن المشروع فرصة واعدة للشباب فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة مجتمعات تنموية جديدة، حيث يتحول الشاب خلال 8 سنوات إلى مستثمر صغير يملك مزرعة بها أبقار حلابة وأشجار نخيل البرحى والمجدول و10 أفدنة كاملة المرافق، إلى جانب راتب شهرى فى بداية المشروع للإنفاق الخاص.وأوضح قنديل، أنه يتم اختيار الشباب الحاصل على مؤهلات عليا ومتوسطة من جميع المحافظات بشرط أن يكون متفرغا للمشروع وجادا فى العمل، لافتًا إلى أن تسلم الأراضى سيكون خلال مارس المقبل والانتهاء من تسليم المرحلة الأولى فى أكتوبر المقبل.