خسائر النفط الليبي تخطت عتبة المليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، اليوم الجمعة، تراجع إنتاج الخام إلى 181 ألفًا و576 برميلًا في اليوم، لتتجاوز الخسائر عتبة المليار دولار مسجلة 1.042.384.317 دولارًا.وجددت المؤسسة في بيانها دعوتها لليبيين إلى إنهاء الإقفالات التي وصفتها بغير المسئولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا.وكانت قبائل شرق ليبيا قررت منتصف يناير إيقاف الإنتاج بموانئ وحقول النفط في مناطقها، احتجاجا على استمرار حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فايز السراج في استغلال عائدات النفط لجلب المرتزقة الأجانب إلى البلاد.وذكرت القبائل في بيانات عدة أنها لن توقف الحصار على الموانئ النفطية، قبل مغادرة الإرهابيين الذين أتت بهم تركيا لمساندة السراج، وإلغاء اتفاقيته مع تركيا والتأكيد على إيداع إيرادات النفط في حساب مستقل ويوزع بعدالة على الشعب الليبي.