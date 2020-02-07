طارق الطيب: «بيت النخيل» ستتحول إلى فيلم سينمائي

قال الروائى المصري السوداني طارق الطيب، إن أول مجموعة قصصية كتبها لم يكن ينوي نشرها، وإنما كان يجمعها لنفسه، بعد الصدمات الأولى التي تلقاها في فيينا، ثم قدمه الطيب صالح للقصة القصيرة للكاتب العربي في مجموعة "الجمل لا يقف خلف إشارة حمراء".وأضاف "الطيب"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج "المساء مع قصواء"، على شاشة "TeN"، أنه بعد ذلك كتب الرواية الأولى "مدن بلا نخيل"، عام 1988، وكان يعيش فى فيينا حينها، مشيرًا إلى أنه لم يفكر في نشرها هي الأخرى، لكن نشرت، والمفاجأة أنها إلى كثير من اللغات.وتابع طارق الطيب، روايته الأولى برواية ثانية هي "بيت النخيل"، والتي اشتهرت بالترجمات لكن حظ "مدن بلا نخيل" من الترجمة كان أكبر، رغم كونها أولى الأعمال وأصغرها.ولفت إلى أنه ربما تتحول "بيت النخيل" إلى فيلم، حيث يفكر المخرج المصري خالد الحجر في عمل الرواية فيلمًا.