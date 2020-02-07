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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يستقبل المونسنيور باسكال جولنيش

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:34 م
الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل
ماريان رسمى
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استقبل الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، مونسنيور باسكال جولنيش رئيس هيئة أوفر أعمال الشرق الفرنسية التي تقوم بمساندة كنائس الشرق وأبنائها.

وأجرى الأنبا عمانوئيل بمرافقته جولنيش جولة داخل بعض رعايا الإيبارشية، كما زارا موقع إنشاء كاتدرائية أم معونة الإلهية.

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