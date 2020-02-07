أمطار رعدية غزيرة.. طقس سيئ يضرب الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة تبعتها موجة رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع نوة الكرم التي تضرب المدينة الساحلية لمدة 7 أيام.وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في وقت سابق، على رؤساء الأحياء متابعة مشاكل الأمطار أولًا بأول خلال فترة النوة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، لمنع تراكمات المياه بالشوارع الرئيسية والداخلية بجميع أنحاء المحافظة.من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مضاعفة عدد سيارات الشفط في الأماكن التي عجزت فيها الشنايش عن استيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار خلال النوات السابقة، وكذلك وضع بدالة ثابتة في بعض الأماكن الساخنة التي تتعرض للغرق خلال فترة النوات.