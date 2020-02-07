البابا فرنسيس يستقبل بطاركة الشرق الكاثوليك (فيديو)

استقبل قداسة البابا فرنسيس اليوم 7 فبراير 2020 بطاركة الشرق الكاثوليك، بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق سدراك، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبطريرك بابل للكلدان الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، وبطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف عبسي، وبطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك.وتناول الحوار أوضاع الكنائس الشرقية الكاثوليكية بالشرق الأوسط.