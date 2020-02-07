فؤاد بدراوي: مقرات الوفد بيوت للشعب المصري

قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن كل مقر للوفد هو بيت للأمة وهي بيوت الشعب، مقدمًا الشكر لقيادات الوفد بالمطرية على جهودهم وعطائهم ليكون للوفد بيت يستقبل فيه شعب المطرية.جاء ذلك على هامش افتتاح مقر حزب الوفد بالمطرية، مساء اليوم، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وبحضور فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب.وأكد بدراوي أن الوفد نبع من إرادة الشعب المصري، وكان مساندًا وداعمًا لقياداته، فلا يمكن للوفد أن ينسى شيوخ ورجال وشباب ورجال الدين مسلمين وأقباطا، فضلًا عن دور المرأة في دعمه لقيادة مصر نحو الحرية والديمقراطية.ووجه سكرتير عام حزب الوفد بضرورة أن تظل مقرات الوفد مفتوحة للمواطنين، واستقبال مشكلاتهم ومطالبهم والعمل على حلها، لتظل مبادئ بيت الأمة ثابتة في تبني مشكلات المواطنين والتواصل المسئولين على أرض الواقع.وأضاف بدراوي أن مصر بصدد الإقبال على استحقاقات انتخابية، مؤكدًا أن الوفد يجري مفاوضات مع بعض القوى السياسية والأحزاب للتنسيق فيما يخص خوض سباق تلك الاستحقاقات، ليكون هناك معبر حقيقي عن الشعب في المجالس الثلاثة، خاصة أن الوفد يعتزم خوض السباق بقوة لصالح الوطن والمواطن.