واشنطن تدعم الصين بـ100 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تقديم 100 مليون دولار أمريكي للصين وغيرها لمكافحة فيروس "كورونا" المستجدّ، والمنتشر في مقاطعة "ووهان" الصينية.وأكد الرئيس الصيني شى جين بينج أن بلاده "قادرة تمامًا" على القضاء على فيروس "كورونا" المستجدّ، وأن اقتصاد الصين لن يتأثر بظهور هذا الفيروس القاتل.وبحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية، شدد الرئيس الصينى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى، اليوم الجمعة، دونالد ترمب، على أن اقتصاد بلاده قادر على مواجهة المستجدات، وأنه لن يتأثر على المدى البعيد بأزمة "كورونا".