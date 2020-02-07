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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة الصحة ترفض طلب إسرائيل بشأن الأوضاع فى فلسطين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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رفضت منظمة الصحة العالمية في أعمال مجلسها التنفيذي بدورته 146، المنعقد في جنيف، مساء اليوم، طلب إسرائيل بتغيير أجندة أعمال الجمعية العامة المقبلة التي ستنعقد، أواخر شهر مايو المقبل، وستتضمن مناقشة الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، أن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي، شرح موقف فلسطين الرافض لتسييس أعمال منظمة الصحة العالمية، وطالب بعدم الانجرار وراء المناورة الإسرائيلية للترويج للانتخابات المقبلة والنظر إلى هذا التقرير بطريقة حيادية تعني بأمور الصحة.

وتم التصويت برفض طلب إسرائيل من قبل 15 دولة، وساندته 7 دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، في ظل غياب دولتين عن قاعة المجلس التنفيذي.

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