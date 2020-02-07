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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التوازن بين المدخلات الثقافية الدولية والقومية».. محاضرة بثقافة الأقصر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:01 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام الضمراني
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"التوازن بين المدخلات الثقافية الدولية والقومية" أوضح الدكتور النوبى عبد الراضى أحمد العناصر تشجيع الأعراف الثقافية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة والهوية الثقافية بين فعالية البناء المعرفى.

كما أقامت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "اللغة العربية لغتنا واسم ثقافتنا"، تحدث عبد الحارث أحمد، عن نشأة الشيخ بن باديس وأن اللغة العربية لغتنا وأسم ديننا، ويجب تعليمها وتأصيلها لأنها لغة القرآن الكريم.

عقدت مكتبة الضبعية محاضرة بعنوان" دور الحرف التقليدية فى تنمية المجتمع" تحدث فيها سيد صدقى عن أنواع الحرف وأن الأشغال اليدوية مربحة ومنها "صناعة الفخار، صناعة الصابون، صناعة الجلود، صناعة التحف الخشبية"، وهناك أشغال يدوية بالخيوط ومنها "الكروشية، السجاد اليدوى، التطريز".

نظم قصر ثقافة أسنا محاضرة بعنوان" إحياء صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فى أولادنا" وأوضحت كريمة مختار أن الرسول عليه السلام كان يتحلى بصفات حميدة ومن هذه الصفات الصدق والأمانة ولابد أن نتحلى بصفات الرسول وغرز هذه الصفات فى أولادنا وأن نقتدى بهذه الصفات فى كل أمورنا، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالنواصر بمركز شباب البحر بالفارسية ندوة بعنوان" محاربة الشائعات" ألقاها محمد مصطفى محمد.

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