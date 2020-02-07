صفوت عبدالحميد: افتتاح مقر المطرية عيد للوفد

قال صفوت عبدالحميد، عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد، إن افتتاح مقر المطرية عيد للوفد، مشيرًا إلى أنه جاء إلى المطرية مهجرًا من بورسعيد في ستينيات القرن الماضي، فاحتضنه أهالي القرية.جاء ذلك على هامش افتتاح مقر حزب الوفد بالمطرية، مساء اليوم الجمعة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وبحضور النائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب.وأكد "عبدالحميد" أن رسالة حزب الوفد للوحدة الوطنية، تجلت في ثورة 1919، مشددًا على أن حزب الوفد، ومصر بصفة عامة شعبًا وأمة تقف إلى جوار الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشروعه نحو التنمية والحرب على الإرهاب، والتوجه إلى العمل الذي يفيد الناس.وأضاف أن نضال الشعب المصري معروف لدى شعوب العالم، والوفد واصل هذا النضال بثوابت وفدية في الدفاع عن الحقوق والحريات والاستقلال، ليس الاستقلال فقط من المحتل، لكن الحفاظ عليه في الداخل والخارج، والحفاظ على القرار الوطني، وإرادة الناس، والدولة المدنية التي شعارها الدين لله والوطن للجميع.