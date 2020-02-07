محمد مدينة: افتتاح مقر الوفد بالمطرية ميلاد جديد لبيت الأمة

قال النائب الوفدي محمد مدينة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح مقر بيت الأمة في المطرية، هو ميلاد جديد للوفد ورموزه وقياداته الوطنية، مؤكدًا أن اختيار طارق عبدالمحسن حلوة رئيسًا للجنة، هو إضافة حقيقية للوفد في القاهرة، وبداية انطلاقة لافتتاح مقرات أخرى في كل حي وشارع في القاهرة.جاء ذلك على هامش افتتاح مقر حزب الوفد بالمطرية، مساء اليوم الجمعة، بحضور النائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب.وأكد "مدينة" أن رئيس الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة، عزز خطوات "حلوة" لدعم صفوف الوفد في القاهرة، خاصة أن الوفد حزب أول من قاد الحركات التحررية في مصر والأمة العربية، وهو ثاني أقدم الأحزاب في العالم، وكان أول من حافظ على النسيج الوطني والوحدة الوطنية في مصر، فمصر هي الكنيسة والأزهر، والهلال والصليب معًا.وأضاف "مدينة" أن محاولات المتربصين بمصر لضرب هذا النسيج باءت جميعها بالفشل، لافتًا إلى أن الوفد هو أول من دفع بالمرأة المصرية نحو الجهاد.