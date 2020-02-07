جوالة «صيدلة عين شمس» تطلق برنامج بناء القدرات المستدام للطلاب

أطلق فريق حراس التابع لجوالة كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، برنامج بناء القدرات ٢٠٢٠ Horaas Capacity Building (2020) Program 2020، تحت إشراف ودعم من الدكتور مها فاروق عميد الكلية والدكتور أماني كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الطلاب ورفع كفائتهم من خلال ربطهم بالواقع العملي من خلال التعاون مع رابطة خريجي الكلية ونقل خبراتهم للطلاب سواء كانت فنية أو مهنية في مجالات العمل؛ ونظمت المحاضرة الافتتاحيه الخميس ٦ فبراير، وألقاها الدكتور أحمد سليمان، من رابطة خريجي ومستشاري أنشطة اتحاد طلاب الكلية والذي ساهم في وضع البرنامج المستدام.وأنهى الطلاب المحاضرة وهم على أتم استعداد لكتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية وكذلك خطابات التقدم لوظيفة أو الدراسة أو التدريب وكذلك إرسال الإيميلات بطريقة احترافية.