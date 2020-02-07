كاظم فاضل: افتتاح مقر الوفد في المطرية إضافة كبيرة لبيت الأمة

قال كاظم فاضل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح مقر الوفد في المطرية، إضافة كبيرة لبيت الأمة، مؤكدًا أن المقر لن يكون فقط مستقبلًا لمشكلات المواطنين، لكن سيصبح منصة لتبني جميع القضايا لجماهير المطرية والقاهرة، ومحاولة توفير كل الخدمات للأهالي.جاء ذلك على هامش افتتاح مقر حزب الوفد بالمطرية، مساء اليوم الجمعة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وبحضور النائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب.وأكد "فاضل" أن لجنة المطرية تحظى بتعاون كبير من اللجنة العامة لحزب الوفد، وبتعاون كبير أيضًا من نواب الوفد والجريدة، لرؤية أفضل في صالح الوطن والمواطن.