كنيسة العذراء بالخذاندرية تنظم رحلة ترفيهية للأطفال

نظمت كنيسة العذراء بالخذاندرية بإيبارشية سوهاج تحت رعاية الأنبا باسليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج، رحلة ترفيهية لأطفال التربية الكنسية، تحت رعاية الأب إبرام نوح راعي الكنيسة.واشترك في الرحلة أطفال التربية الكنسية بالكنيسة، خاصة أطفال مرحلة حضانة، والصف الأول الابتدائي، وبمشاركة مسئول النشاط بالكنيسة الخادم عوض صابر، والخادم بهاء وليم.