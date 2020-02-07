حسين منصور: «الوفد» يتبنى تحويل المطرية إلى قاعدة سياحية

أكد المهندس حسين منصور، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القاهرة، وعضو الهيئة العليا، أن الوفد في المطرية متواجد منذ التسعينيات، الذي كان مقره على الأطراف الغربية، ثم انتقل إلى القلب، بجهود خاصة من أبناء الوفد، ليكون أقرب إلى أهالي المطرية، في أرض كانت عاصمة مصر قبل الميلاد.جاء ذلك على هامش افتتاح مقر حزب الوفد بالمطرية، مساء اليوم الجمعة، بحضور النائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب.وشدد "منصور" على أن المطرية بتاريخها ومقدساتها، وبما تحويه من قلاع دينية وتاريخية، حيث شجرة مريم، وغيرها من الرموز الوطنية والآثار التاريخية، فإنها تستحق أن تتحول إلى قاعدة سياحية ومصدر للتشغيل، وهو ما يتبناه الوفد رمز الوحدة الوطنية وصوت وضمير الناس.ونقل "منصور" تحيات المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إلى أهالي المطرية، وأعضاء بيت الأمة في لجنة الوفد بالمطرية على وجه الخصوص، مؤكدًا عزمه على عقد لقاء قريبًا مع الأعضاء للتعارف والتشاور في بعض القضايا الخاصة بالحزب والعامة بالشارع.