الأنبا باسيليوس يستقبل وفد هيئة الأعمال الشرقية

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وفد هيئة الأعمال الشرقية بفرنسا برئاسة مونسنيور باسكال مدير الهيئة، والوفد المرافق له.ورافق صاحب النيافة الوفد لزيارة بعض المشروعات الحيوية بالإيبارشية فى أماكن مختلفة.جدير بالذكر أن الوفد وصل مساء الخميس، وسيغادر السبت.