«الإرهاب والتطرف وجهان لعملة واحدة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

عقد فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة من المحاضرات التوعوية بقصر ثقافة الشلاتين بدأت بمحاضرة بعنوان "الإرهاب والتطرف هل هما وجهان لعملة واحدة"، تحدث فيها محمد نعيم عن الإرهابي والمعانى التى يحتويها كتعريف إصتلاحي، هو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق العامة والناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم الفردي أو الجماعي للخطر، ويهدف الإرهاب زعزعة أمن الدولة، حتى لو كلف ذلك تنفيذ مشروع إجرامي.وأقام قصر ثقافة رأس غارب ندوة ألقاها طه الشريف، وميار حامد، أوضحا فيها سبب تسمية البحر الأحمر بهذا الأسم وموقعه، فهو مدخل مياة البحر للمحيط الهندي، حيث يقع هذا البحر بين قارتي أفريقيا وآسيا ويتصل بالمحيط من جهة الجنوب عن طريق مضيق باب المندب وخليج عدن، أما في الجهات الشمالية للبحر فتوجد شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة.ونظم قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "الإصلاح الاقتصادى وتاثيرة على المجتمع" ألقاها الواعظ فراج أحمد سنوسى متحدثًا عن التحديات التي واجهتها الدولة في برنامجها الاقتصادي، وكيف يتم تجاوزها، وأشار إلى أهم محاور الإصلاح الاقتصادي ودور المجتمع في إنجاح هذا البرنامج وضرورة تكاتف كل فئات المجتمع لتحقيق الإصلاح الفعلي.عقد قصر ثقافة أبورماد ورشة فنية للأطفال "رسم حر" باستخدام ورق البريستون وأقلام ألوان الفلوماستر وأقلام الخشب، كما تم عمل ورشة تكنولوجية للأطفال لتعليمهم كيفية استخدام الكمبيوتر.أقام بيت ثقافة الحمراوين ورشة اكتشاف مواهب لليوم الثاني علي التوالي، بجانب محاضرة بعنوان "تاريخ العلاقات المصرية الروسية" ألقتها سحر جاد الرب، أوضحت فيها أن العلاقة قد تأسست بين الإتحاد السوفيتي ومصر في 26 أغسطس 1943، وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية حتى أصبحت روسيا ومصر اليوم شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي.نظم بيت ثقافة القصير"ورشة حكى عن تاريخ مدينة القصير ألقاها محمود محمد، موضحًا أن من مدينة القصير قد بدأت منها الملكة حتشبسوت رحلتها الاستكشافية إلى بلاد بونت، كما كانت موقعا للتنقيب عن الذهب في عصور الفراعنة وفي القرن السادس عشر حكمها السلطان سليم الأول الذي ما يزال تمثاله موجودًا في وسط المدينة وكانت للقصير أهمية استراتيجية حربية واليوم تعتبر منتجعًا سياحيًا هادئًا بشواطئها الرملية ورياضاتها المائية، وفى الختام تم عمل مسابقة تاريخية للأطفال وتم طرح مجموعة من الأسئلة وتنافس فيها الأطفال.أقام بيت ثقافة سفاجا ورشة لإعادة تدوير مخلفات البيئة وقد استخدمت المدربة زجاجات المياة المعدنية في عمل مقالم مدرسية للأطفال واستخدمت أيضا الفوم والجوخ والشمع.