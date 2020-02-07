الرهبنة الفرنسيسكانية تجتمع في يوم روحي بالأقصر

اجتمعت أخويات الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة في يوم روحي، بكنيسة العائلة المقدسة بالأقصر.بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وأدى الصلاة الأب شنودة نصيف، والأب مرقس سليمان، والأب يوسف ميخائيل، وشارك بالصلاة أيضًا الأب حنا كمال، والأب إدوار، والأخ ميخائيل عوض.شارك في اليوم الروحي أخويات نجع حمادي، وفرشوط، وقنا، والأقصر، وكوم أمبو، والرزيقات.وعقب صلاة الذبيحة الإلهية، اجتمع الحضور حول إفطار محبة، وقدم الأب مرقس كلمة حول: الصلاة وعلاقة الإنسان مع الله وأخيه الإنسان، شارحًا القديس فرنسيس الأسيزي كمثال لذلك.