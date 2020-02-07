الأمم المتحدة: 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق

كشف رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، اليوم، عن وجود حوالي 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق.وبحسب وكالة رويترز، قال فورونكوف: "يجب أن نبقى يقظين ومتوحدين من أجل مكافحة هذا التنظيم الإرهابي".وأضاف أنه من المتوقع أنه بسبب العدد الكبير للإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى العراق وسوريا، سيستمرون بتشكيل خطر على الأفق القريب والمتوسط والبعيد، مشيرًا إلى أن عدد الإرهابيين يقدر بـ 20 إلى 27 ألف شخص.