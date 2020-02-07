رشا مهدي: ابتديت بـ«فيلم هندي» وعادل إمام «رعبني»

قالت الفنانة رشا مهدي، إن بدايتها الفنية كانت "فيلم هندي"، أمام الفنان أحمد آدم، مشيرة إلى أن التوقيت الذي بدأت فيه مشوارها الفني تزامن مع توقيت رجوع السينما المصرية إلى عهد القوة، حيث شهدت السينما في هذا التوقيت الكثير من الأعمال الضخمة والمتنوعة، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من النجوم على الساحة يمثلون سينما أكثر من المسلسلات.وأضافت رشا مهدي خلال لقائها ببرنامج "on set"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الجمعة، أنها كانت محظوظة لأنها بدأت بتجسيد دور صعب في "فيلم هندي"، ومن ثم توالت الأدوار في أفلام "واحد من الناس، بدل فاقد"، لتنتقل بعد ذلك إلى المسلسلات التي اتخذت منحى مختلفا في الصورة والكتابة والإضاءة والإخراج، معربة عن سعادتها بمشاركتها في مسلسلات ناجحة مثل "مواطن X"، متابعة: "المسلسلات عوضتني شوية، لكن مفيش حاجة تقدر تعوض السينما".وأوضحت رشا مهدي، أنها كانت محظوظة لتجسيدها أدوارا أمام الزعيم عادل إمام، مشيرة إلى أنها استفادت كثيرا بالعمل معه، متابعة: "كنت مرعوبة في الأول، لكن بعد كده ابتديت أهدى خاصة بالعمل مع المخرج رامي إمام الذي احتواني إنسانيا وفنيا، ومهما عملت مفيش تجارب تعوض تجربتي مع الزعيم".وأشارت إلى أن هناك عددا من العوامل تساعد في نجومية الفنان، متمثلة في الموهبة أولا، ثم الدراسة، ثم الذكاء الاجتماعي، وأخيرًا الحظ، متابعة: "لو إنت مش موهوب ومش دارس كويس، مهما جالك حظ مش هتكون موجود".وعن البطولة المطلقة، قالت، إن جيلها مظلوم في البطولات النسائية، لافتة إلى أن ما يعنيها أكثر هو العمل الجيد بشكل عام.