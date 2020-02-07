القارة القطبية الجنوبية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) سجلت أعلى درجة حرارة، إذ بلغت القراءة 18.3 درجة، لتتجاوز أعلى رقم تم تسجيله سابقًا، وهو 17.5 درجة في عام 2015.وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس- في تصريحات صحفية جاءت على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة- أنه تم تسجيل القراءة في شمال القارة، ويعتبر هذا الرقم غير طبيعي حتى خلال شهور الصيف الحارة في الوقت الراهن في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.وقالت نوليس "إن محطة الأبحاث الأرجنتينية إسبيرانزا، التي تقع على الطرف الشمالي للقارة القطبية الجنوبية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا 18.3 درجة، وهو ليس رقمًا تقترن به أنتاركتيكا عادة حتى في فصل الصيف، وهذا يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 درجة، والذي كان قد تم تسجيله في عام 2015".ووفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تعد القارة القطبية الجنوبية المنطقة القريبة من أمريكا الجنوبية واحدة من أسرع الأماكن التي ترتفع فيها درجة حرارة الأرض، حيث زادت حرارتها بمقدار 3 درجات مئوية تقريبًا على مدار الخمسين عامًا الماضية، ونتيجة لذلك بدأ جميع الأنهار الجليدية فى المنطقة تقريبًا بالذوبان.كما يُشار إلى أن كمية الجليد المفقودة سنويًا من الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا زادت ستة أضعاف على الأقل بين عامي 1979 و2017.وفي تقرير رئيسي صدر في سبتمبر الماضي من اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، حذر الباحثون من أن مئات الملايين من الناس معرضون لخطر ذوبان الجليد في المناطق القطبية على الكوكب وهو ما يرتبط بارتفاع مستوى سطح البحر.