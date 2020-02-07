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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
قبل مواجهة الأهلي.. ماذا تغير في صفوف صن داونز عن مباراة الخماسية؟
الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:18 م
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة ثأرية بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.
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