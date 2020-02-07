الاستخبارات العراقية: ضبط شاحنة مفخخة وتفجيرها غربى الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، ضبط شاحنة مفخخة وتفجيرها تحت السيطرة في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار.وذكرت المديريةـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية- أنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وبالتعاون مع استخبارات لواء ٥٣ من الوصول إلى شاحنة مفخخة بعبوات على شكل جلكانات معبأة بمادة الـc4 في قضاء الرطبة".وأضافت المديرية، أنها "قامت وبمساعدة الجهد الهندسي للفرقة بتفجيرها (الشاحنة المفخخة) تحت السيطرة ودون حدوث أضرار".