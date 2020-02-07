خناقة أوغاد.. الأجير محمد ناصر يسب أراجوز قطر جو شو: «فلاح جربان»

كشفت مصادر عن تصاعد الخلافات بين الأجنحة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، إثر مطالبة المذيعين محمد ناصر ومعتز مطر وهشام عبدالله بإيقاف عرض برنامج «جو شو»، الذى يقدمه الإخوانى يوسف حسين، على شاشة قناة «العربى»، التابعة للتنظيم الدولى، بعد تطاول الأخير عليهم.وطلب المذيعون، وعلى رأسهم محمد ناصر، من إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، إيقاف برنامج «جو شو» لعمله على هدم «إعلام الإخوان»، خاصة بعد حلقة الأخير التى شن فيها هجومًا شرسًا على «ناصر» وكل إعلاميى الجماعة، الذين وصفهم بأنهم فشلة، ولم يكتفِ «ناصر» بالشكوى بل وصل إلى حالة من التدنى الأخلاقى، من خلال شتم وسب «حسين»، الشهير بـ«جو شو»، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ووصفه بـ«الفلاح الجربان»، متوعدًا بإهانته حال حدوث أى لقاء بينهما.فى المقابل، لم تختلف طريقة «حسين» فى الرد عن طريقة منافسه، وخصص حلقة كاملة من برنامجه لسب «ناصر» والسخرية منه، ووصفه بأنه «قليل الأدب»، متهمًا إياه بـ«التنمر».وتسعى قيادات الجماعة الإرهابية إلى احتواء الموقف عبر التدخل للوساطة بين الطرفين، خوفًا من أن تتسبب الملاسنة بينهما فى التأثير سلبًا على إعلام التنظيم المنهار بالأساس.