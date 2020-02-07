خبير اقتصادي: مواليد 2000 متوسط أعمارهم 120 سنة

قال الخبير الاقتصادي شريف دلاور، إن التحكم في الجينات واستبدال الأعضاء بات أبرز التطورات التكنولوجية في الطب، مشيرًا إلى أن استبدال الأعضاء سيكون بأعضاء مخلقة بطابعة ثلاثية الأبعاد، حيث يصبح الإنسان شكله قريبًا من الروبوت.ولفت دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مواليد عام 2000 احتمالات عمرهم من 100 إلى 120 عامًا، مردفًا: "نحن نتذكر أن مواليد عام 1900 كانت متوسط أعمارهم 40 عامًا، واليوم ارتفع المتوسط لـ70 عامًا".وأردف أن البعض يتحدث إلى ارتفاع متوسط عمر الإنسان إلى 250 و300 عام، والبعض يصل إلى مسألة أن الموت موضوع تقني يجب حله.وأوضح دلاور، أن الصغار يستوعبون مسألة التطور التكنولوجي والتعامل معها أكثر من الكبار، كما أنه ستكون هناك تغييرات مثل تركيب شريحة في الرأس تساعد على الاستيعاب.