فؤاد بدراوي يفتتح مقر حزب الوفد بالمطرية

افتتح منذ قليل النائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، مقر لجنة الوفد في المطرية بالقاهرة تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.جاء ذلك بحضور كل من: كاظم فاضل، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، وصفوت عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذي، والمهندس حسين منصور، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القاهرة، وعضو الهيئة العليا، والنائب الوفدي محمد مدينة، عضو الهيئة العليا، والنائب الوفدي عيد هيكل، وطارق حلوة، رئيس لجنة الوفد في المطرية، والأنبا بولا راعي الكنيسة المطرية، ولفيف من قيادات وأعضاء بيت الأمة.