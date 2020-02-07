الغول الإسرائيلى.. كيف تتحرك تل أبيب فى إفريقيا؟

نتنياهو استثمر اتفاقية أوسلو لتطبيع العلاقات مع مختلف دول العالم

الأهداف: فتح أسواق.. تعاون استخباراتى لتطويق إيران.. وكسب أصوات فى المنظمات الدولية

حلف قوى مع رواندا وكينيا.. بيع أسلحة لتشاد.. والسر فى مواجهة عناصر «القاعدة» و«حركة الشباب الصومالية»

رغم استمرار الصراع مع الفلسطينيين، والابتعاد بأشواط عن تحقيق أى تسوية، نجحت إسرائيل، مؤخرًا، فى تحقيق انفتاح على عدد من دول العالم، فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، مع تمرير قرار نقل بعض السفارات إلى القدس، والاعتراف بيهودية الدولة، والتهرب من عودة اللاجئين وغيرها.وشهدت الفترة الأخيرة تطورًا لافتًا فى العلاقات الخارجية الإسرائيلية، خاصة فى القارة السمراء، بعد لقاء مفاجئ بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، والفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة فى السودان، بالعاصمة الأوغندية عنتيبى، ما أشار لاختراقات كبيرة حققتها إسرائيل فى عموم القارة الإفريقية، الأمر الذى ترصده «الدستور» فى السطور التالية.اهتم مراقبون فى تل أبيب بتحليل النجاحات التى يحققها بنيامين نتنياهو على الساحة الخارجية، التى كان آخرها لقاء الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وذلك رغم ما يواجهه رئيس الوزراء المنتهية ولايته من انتقادات على المستوى المحلى. وفى الوقت الذى ينسب فيه البعض هذه النجاحات إلى شخصية «نتنياهو» نفسه، يرى آخرون أنها ليست أكثر من استفادة بمخططات موجودة فى الأدراج منذ عقود طويلة، وصادف أن حان وقت تنفيذها فى عهد رئيس الوزراء الحالى. وسلط أصحاب الفريق الأول الضوء على أن «نتنياهو» أولى اهتمامًا خاصًا بالسياسة الخارجية طيلة فترة حكمه، ما سبب انتقادات كثيرة لسياساته، حتى إن البعض قال إنه لا يزال يتحرك باعتباره وزيرًا للخارجية، وإنه يشتاق لفترة تولية مهمة نائب وزير الخارجية فى الفترة بين عامى ١٩٨٨ و١٩٩١.وأشاروا إلى أن «نتنياهو»، منذ عام ٢٠٠٩، وخلال الحكومات الثلاث السابقة، كان يتولى حقيبة الخارجية بنفسه، رغم وجود وزراء خارجية فى بعض الأحيان، مثل أفيجدور ليبرمان، موضحين أن الأول كان فى كل الأحوال يتحرك بنفسه فى هذه الملفات، ويتصدر المشهد فى تحركات الخارجية الإسرائيلية.ويستشهد هؤلاء بما كتبه «نتنياهو» فى كتابه «مكان تحت الشمس»، فى النصف الأول من تسعينيات القرن الماضى، موضحين أنه رسم بدقة رؤيته لإسرائيل خلال عقد قادم، ومؤكدين أنه نجح فى تنفيذ ما جاء فى الكتاب حرفيًا. على الجانب الآخر، اعتبر مراقبون أن تحركات «نتنياهو» تعود لمخططات تاريخية موضوعة منذ زمن التأسيس فى عهد دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، مشيرين إلى أن الأول نفذ فقط هذه المخططات عندما حان الوقت لذلك، ما جعله يبدو ناجحًا، رغم ملفات الفساد التى تلاحقه.وأشار آخرون إلى أن نجاحات «نتنياهو» ترجع لـ«اتفاقية أوسلو»، عام ١٩٩٣، وأن ما تحقق هو مجرد صدى للاتفاقية، فى الوقت الذى يحاول فيه رئيس الوزراء تقديم هذا الصدى باعتباره نجاحًا شخصيًا له. ونوه هذا الفريق بأن اتفاقية «أوسلو» لم تحقق هدفها الأساسى فى الوصول لمفاوضات الحل الدائم خلال ٥ أعوام من توقيعها، بعد فشل رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك فى ذلك، واختيار إرييل شارون، الذى خلفه فى المنصب، تنفيذ مبدأ الانسحاب أحادى الجانب من غزة، بالإضافة إلى توقف رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، عن التفاوض فى المرحلة الحاسمة. ورغم ذلك، أشار هؤلاء إلى أن الإنجاز الحقيقى لـ«اتفاقية أوسلو» بالنسبة لإسرائيل تمثل فى أن جميع الدول التى أقامت تل أبيب علاقات معها بعد ذلك لم تكن ستفعل لولا هذه الاتفاقية، خاصة أن رؤية العالم لإسرائيل تغيرت بشدة بعد الدخول فى مفاوضات مدريد عام ١٩٩١، التى أسفرت عن الوصول لـ«أوسلو»، وجلوس الفلسطينيين والإسرائيليين معًا على مائدة التفاوض، ما شجع دولًا كثيرة على المضى قدمًا فى علاقتها بإسرائيل دون حرج.ولفت هؤلاء إلى أن انهيار الاتحاد السوفيتى جعل العالم أحادى القطبية، ما دفع دولًا كثيرة لتتعامل مع إسرائيل بهدف التقرب من الولايات المتحدة، متعللين بأن العرب جلسوا للتفاوض مع تل أبيب فلماذا لا يفعل غيرهم ذلك؟. وكتب المحلل السياسى زلمان شوفال، فى مقاله بجريدة «إسرائيل اليوم»: «بينما تعم الفوضى فى العالم، فإن التحسن يبدو فى العلاقات الخارجية الإسرائيلية، وهناك قائمة طويلة من التطورات الإيجابية مع دول ليس لإسرائيل علاقات رسمية معها، فى شئون مكافحة الإرهاب، والتطور العلمى والتكنولوجى، والعلاقات الاقتصادية وغيرها». وسلط الضوء على أن هذا التقارب نتج عن المصالح المشتركة التى ظهرت بين إسرائيل وبعض الدول العربية، خاصة فى ملفى مواجهة التهديدات الإيرانية ومكافحة الإرهاب، الأمر الذى أدى لتراجع الصراع الإسرائيلى الفلسطينى عن اهتمامات صناع السياسة فى العالم.لم تكن زيارة «نتنياهو» إلى أوغندا، مؤخرًا، هى الأولى من نوعها، فقد سبق أن التقى الرئيس الأوغندى، يورى موسيفينى، فى ذكرى عملية عنتيبى، عام ٢٠١٦، ويبدو أن «بيبى» استغل اللقاء فى وقتها لوضع حجر أساس لعلاقة خاصة بين إسرائيل وأوغندا.وعملية عنتيبى العسكرية وقعت فى ٤ يوليو عام ١٩٧٦ فى أوغندا، عندما تم اختطاف طائرة طراز «إيرباص A300»، تابعة لشركة الطيران الفرنسية «إير باص» خلال رحلة من مطار بن جوريون فى تل أبيب إلى باريس، وبعد هبوط الطائرة فى أثينا، وعلى متنها ٢٤٨ مسافرًا من بينهم ١٠٣ إسرائيليين، إضافة إلى طاقمها المكون من ١٢ شخصًا، اختطفها فلسطينيان من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانا يطالبان بالإفراج عن زملائهما الذين تحتجزهم إسرائيل، وألمانيان مؤيدان لهما، وذهبوا بها إلى عنتيبى بأوغندا، التى أرسلت إليها إسرائيل قوة عسكرية لتحرير المختطفين، وقتل شقيق «نتنياهو» خلال العملية.وبعد نحو ٤ سنوات، كرر «نتنياهو» الزيارة، وبشر مؤيديه بقرار «سعيد» لإسرائيل قريبًا، وتشير التكهنات السياسية إلى أن القرار السعيد قد يكون افتتاح السفارة الأوغندية فى القدس المحتلة.ويحرص «نتنياهو» فى لقاءاته مع زعماء وقادة إفريقيا على تأكيد رغبة إسرائيل فى تطوير التعاون فى عدة ملفات أمنية واقتصادية وتكنولوجية، وهى الدعوة التى تمهد له الطريق لتعزيز التعاون الدبلوماسى.وهو لا يفوت أى مناسبة للحديث إلى مواطنيه عن المكاسب التى ستجنيها إسرائيل جراء توجهها إلى إفريقيا، والمتمثلة فى فتح أسواق جديدة للمنتجات الإسرائيلية سواء الزراعية أو التكنولوجية، وكذلك الأسلحة، فضلًا عن كسب أصوات إفريقيا فى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى، للوقوف ضد الإدانات العربية والفلسطينية للخطوات الإسرائيلية، حيث تضم إفريقيا ٥٤ دولة، و٥٤ صوتًا بالأمم المتحدة وفى منظمات دولية أخرى، وكذا ٥٤ اقتصادًا.ووفق أرقام وتحليلات الأمم المتحدة سيبلغ عدد سكان إفريقيا خلال العقود المقبلة ٢.٥ مليار نسمة، أى ما يعادل نحو ثلث سكان العالم.واعتاد «نتنياهو» على تسمية الملفات الاقتصادية والدبلوماسية كأهداف معلنة لزياراته إلى الدول الإفريقية، إلا أن الجانب الأمنى والاستخبارى يشغل حيزًا كبيرًا من أجندة مباحثات تلك الزيارات، وأحيانًا تكون هى الطريق الذى يفتح باب التعاون الاقتصادى والتكنولوجى.وتركز إسرائيل على الهاجس الأمنى فى تعاملها مع إفريقيا، خاصة دول أوغندا وكينيا وإثيوبيا، وتستغل مخاوف تلك الدول من الأوضاع الأمنية فى ليبيا ومالى وساحل العاج، وتخشى أن تؤثر عليها الاضطرابات فى دول إفريقيا، لذا تغريها إسرائيل بما لديها من خبرة كبيرة وكنوز استخباراتية فى مجال مكافحة الإرهاب والشئون الأمنية المرتبطة به. ويسعى «نتنياهو» لاستغلال النزاع فى ليبيا، التى كانت تلعب دورًا كبيرًا فى منع إسرائيل من التغلغل فى إفريقيا، حيث سبق لها، وقت حكم معمر القذافى، أن ضغطت بقوة لمنع حصول إسرائيل على صفة مراقب داخل الاتحاد الإفريقى- من أجل تحقيق مكاسب كبيرة.كما يسعى للاستفادة من تغير الموقف السياسى لجنوب إفريقيا، التى كانت من ألد أعداء إسرائيل داخل إفريقيا فى وقت سابق، بسبب العلاقات بين إسرائيل ونظام الفصل العنصرى، والعلاقات الوثيقة بين حزب المؤتمر الوطنى الإفريقى الحاكم فى جنوب إفريقيا مع منظمة التحرير الفلسطينية.وتعمل إسرائيل على التغلغل فى إفريقيا لأسباب أخرى مثل تطويق إيران وحزب الله، اللذين ينشطان داخل القارة ويسعيان للسيطرة على الملاحة فى البحر الأحمر.حسب موقع «واللا» العبرى فإن هناك علاقة قوية بين إسرائيل ورواندا، ففى نهاية عام ٢٠١٤ امتنعت الأخيرة عن التصويت فى مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية على أساس حدود ١٩٦٧، ما حال دون صدور القرار، الذى سقط بفارق صوت واحد. وقال دانى دانون، السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة، إن رواندا وكينيا لعبتا دورًا مهمًا فى تعيينه رئيسًا للجنة الإرهاب فى الأمم المتحدة، وهى المرة الأولى فى التاريخ التى يتم فيها تعيين إسرائيلى لهذا المنصب.واستطاعت إسرائيل التوصل إلى تسوية غير معلنة مع كل من أوغندا ورواندا لإعادة توطين حوالى ٤٠ ألف مهاجر ولاجئ من السودان وإريتريا.وتتقابل المصالح الإسرائيلية مع الطموحات الإفريقية فى نقطة أخرى، وهى أن معظم البلدان الإفريقية بحاجة إلى سلاح ومعدات لمواجهة إرهاب «القاعدة» و«حركة الشباب»، فيما تسعى إسرائيل لزيادة صادراتها بكل الطرق، وتبحث عن تطوير معداتها وآلياتها العسكرية.وقال أوهاد كوهين، رئيس غرفة التجارة الخارجية فى وزارة الاقتصاد والصناعة فى إسرائيل: «نحن نحاول تنويع صادراتنا من خلال توجيه الجهود إلى الأسواق التى تنمو بسرعة أكبر من الأخرى»، فيما تتحدث تقارير عن تدريب إسرائيل قوات عسكرية واستخباراتية إفريقية بمزاعم محاربة الإرهاب على أراضيها، مثل ما يحدث فى كينيا.وفى عام ٢٠١٦، أعلنت إسرائيل استئناف علاقتها مع غينيا، الدولة ذات الأغلبية الإسلامية فى غرب إفريقيا، وذلك بعد أن قطعت علاقتها معها بعد حرب ١٩٦٧ قبل نحو ٥٠ عامًا. ووقع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية فى حينه، دورى جولد، ومدير مكتب رئيس غينيا فى باريس إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن، كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، فى بيان، أن «جولد» اجتمع مع رئيس تشاد، إدريس ديبى، فى قصره الخاص بقرية «أمجاريس» فى شمال تشاد. وفى يناير ٢٠١٩، زار رئيس الوزراء الإسرائيلى دولة تشاد، ردًا على الزيارة التاريخية لرئيس تشاد، فى نوفمبر الماضى، وأعلن الطرفان خلالها استئناف العلاقات المنقطعة منذ سبعينيات القرن الماضى.وحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن الرئيس التشادى قدّم قائمة طلبات لـ«نتنياهو» ومستشار الأمن القومى الإسرائيلى، مائير بن شبات، منها طلبات أمنية وشراء أسلحة بشكل عاجل دون الالتزام بالعودة الفورية للعلاقات.ورأى القادة فى تل أبيب ضرورة التشديد على ربط تلبية قائمة الطلبات التشادية بالإعلان الرسمى عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.ورغم انقطاع العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ السبعينيات، إلا أن تقارير عبرية أكدت استمرار خبراء إسرائيليين فى تدريب قوات فى الجيش التشادى وأجهزة الأمن، منذ الثمانينيات، وذلك خلال الحرب الأهلية فى تشاد. وترجع أهمية تشاد بالنسبة لإسرائيل، كونها دولة إسلامية سنية، فضلًا عن ترؤسها مفوضية الاتحاد الإفريقى، فى سياق تحركات إسرائيل لتصبح عضوًا مراقبًا فى المنظمة.وتتواجد تشاد على الحدود الجنوبية لدولة ليبيا، وهو ما يعزز من حرص إسرائيل على إقامة علاقات معها، مستغلة حرص التشاديين على التخلص من إرهاب «القاعدة» و«بوكو حرام» والاستفادة من المعلومات الاستخباراتية التى يمكن أن تمنحها لهم تل أبيب.وبجانب ذلك، يسعى «نتنياهو» لإقامة علاقات قوية مع تشاد لأنها تشارك فى قوات حفظ السلام فى إفريقيا، فضلا عن أن نشاطها العسكرى ضد التنظيمات الإرهابية يمكن أن يوفر معلومات تفيد إسرائيل فى جبهات عدة.وتشاد هى إحدى دول غرب إفريقيا، التى تشارك بدعم غربى فى عمليات عسكرية لمكافحة جماعة «بوكو حرام» و»داعش».ومن المتوقع أن تسعى إسرائيل لإقامة علاقات متطورة مع مالى، وهى مثل تشاد، تتشابه ظروفهما معا، ويعانيان تقريبًا من نفس الأزمات، بخلاف أن تشاد بها جماعة «بوكو حرام»، ومالى تنظيم «نصرة الإسلام والمسلمين».