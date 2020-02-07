السيطرة على حريق مخبز في طنطا

تمكن رجال الحماية المدنية بطنطا، من السيطرة على حريق هائل داخل مخبز بشارع الحلو دون إصابات.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخبز سياحي، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني لإخماد الحريق، وتبين اندلاع الحريق من داخل الفرن بعد إغلاقه بحوالي 3 ساعات، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة دون إصابات.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.