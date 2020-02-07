د. عثمان الخشت يكتب: كيف نصنع عقلًا مصريًا جديدًا؟



القسم الثانى من الفصل الرابع

٤ - التعليم الذكى:

تتهيأ مصر للدخول فى مرحلة جديدة، وأحلم- ويحلم معى الكثيرون- بأن تحمل مصر رؤية استراتيجية وخططًا زمنية قابلة للتنفيذ، وأن تكون الحكومة قادرة ولديها موهبة «إدارة البشر» نحو هدف كبير من خلال مشروع قومى يلهب مشاعرهم ويحرك ضمائرهم، سواء بالإقناع أو بقوة القانون!.

فلا بطل دون شعب جدير به، ولا هداف دون فريق يصنع له الألعاب، ولا صانع ماهرًا بلا أدوات حتى لو كان نبيًا! فالأنبياء كثيرون، لكن الذى حرك التاريخ وأثر فيه هو من نجح مع الناس وبالناس؛ ولذلك الخالدون مائة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم.

ولا أتصور أن أى برنامج حكومى يمكن أن يكون جديرًا بالاحترام دون أن يحتل تطوير التعليم القلب منه، فالتعليم هو صانع «الموارد البشرية»، التى دونها لا يمكن أن تتم أى مواجهة للفقر، بعيدًا عن التسول والصدقات والمعونات، وبدونه لا يمكن أن تحدث نهضة صناعية أو زراعية تدخل بنا إلى عصر التنمية الشاملة، بل دونه لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوى يتمكن أفراده من إدارة الآليات المتقدمة تكنولوجيًا، وبدونه لا يمكن إدارة عمليات الاقتصاد التى أصبحت تتم عن طريق برامج الحاسوب والتى تتطور بسرعة فائقة.

وهذا ما فعله مهاتير محمد حين وجه ماليزيا إلى التعليم الذكى، ففى عام ١٩٩٦ تم إدخال الحاسب الآلى وربطه بشبكة الإنترنت فى المدارس، وبحلول سنة ١٩٩٩ كان ٩٠٪ من المدارس الموجودة بماليزيا على شبكة واحدة.

ويشير الواقع الحالى إلى أن دولًا كثيرة سبقت مصر، التى كانت رائدة فى التعليم على مستوى العالم الإسلامى، ودخلت كثير من تلك الدول التى علمنا أبناءها إلى عصر «التعليم الذكى»، بينما نحن لا نزال فى عصر الكشكول والكراسة والدروس الخصوصية وحفظ المتون، ويا ليتها متون مثل متون العلماء القدماء، بل متون المدرسين غير المؤهلين، الذين يلخصون المواد الدراسية فى مذكرات مليئة بالأخطاء، والعجيب فى المرحلة الجامعية أن الملخصات التى تباع بجوار الجامعات يكتبها خريجون لا يجدون عملًا!.

ومن هنا فإن التعليم الجامعى مسئول عن تخريج الملايين من أنصاف المتعلمين الذين لا يملكون مهارات سوق العمل، بما يجعلهم «عبئًا مضافًا» لا «قيمة مضافة»؛ حيث ينخرط كثير من العاطلين فى أعمال غير مشروعة، بما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومى، ويبتلع أى جهود من أجل تحسين الاقتصاد.

والأهم من ذلك كله، هو تكوين الشخصية المؤهلة للتعامل الخلاق مع التكنولوجيا المتقدمة. وذلك ينبع من إيماننا بأن دور التعليم هنا هو مواجهة أزمة الحداثة، وأول خطوة هى ضبط مفهوم الحداثة، فالحداثة لا تعنى استيراد التكنولوجيا، بل القدرة على صنعها، وتطويرها، وتقييمها، وليس مجرد استهلاكها لادعاء المعاصرة والتقدم. والتكنولوجيا بلا ثقافة هى مجرد جهاز للحاسب الآلى، لا فرق بين آلة ومستخدم لها، فالإنسان يتحول إلى آلة حين يعجز عن صنعها وتطويرها والتحكم فيها من أجل خدمة نفسه ووطنه، وليس من أجل التسلية فى الألعاب ومشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى وقذف الآخرين وابتزازهم على مواقع التواصل الاجتماعى والسياسى!.

وهذا ما يقتضى ثورة تعليمية شاملة تتجه بنا إلى عصر التعليم الذكى. ولا تقف مجالات توظيف التعليم الذكى عند حد التعلم والبحث، وفق أنظمة تكنولوجيا التعليم، بل يجب أن تشمل أيضا أساليب التقويم، التى تعتمد على الأساليب الإلكترونية فى إجراء الامتحانات وتصحيحها، بما يخفف العبء التدريسى ويحقق سرعة وعدالة وشفافية بدرجة أكبر.

ولا قيمة لهذا التعليم دون التركيز فى الوقت نفسه على قيم العمل والابتكار والإبداع، من أجل تطوير الوعى والعقلية العلمية وتفعيل دور العقل الناقد والإيجابى والمبدع ليحل محل العقل المتلقى والسلبى أمام المادة العلمية، سواء الوافدة من الأمم المتقدمة أو القديمة الآتية من أسلافنا العظام. فدون تنمية العقل لا يمكن الاستفادة من العلوم؛ لأن العقل غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية، كما أشار أبوحامد الغزالى، فى كتابه «إحياء علوم الدين»، نقلًا عن الحارث بن أسد المحاسبى.

لكل هذا أحلم بأن حكومة مصر ستمضى بخطى واسعة فى جهود تكوين مؤسسات تعليمية إلكترونية، تعتمد بشكل جوهرى على نظم المعلومات فى الإدارة والتعليم والبحث العلمى. وذلك من خلال ميكنة كل العمليات، وتحويل المقررات إلى الشكل الإلكترونى عبر الوسائل الإلكترونية، خاصة الإنترنت والقنوات الفضائية أو غيرها من الوسائط المتعددة، فالكمبيوتر وغيره من أدوات تكنولوجيا التعليم الجديدة أكثر استجابة للفروق الفردية بين الطلاب، وهى توفر بيئة تفاعلية جاذبة، كما تثير دافعية الطلاب بدرجة أكبر، كما يقول هيلز Hills فى كتابه «التعليم من أجل عصر الكمبيوتر». ومن المهم إنشاء قاعات دروس افتراضية Virtual Classrooms، إذ إنها سوف تقلل من ضرورة التواصل المنتظم المباشر بين المعلمين والطلاب من جهة، وتساعد بشكل فعال على الحد من الدروس الخصوصية. ولا تكتمل أركان التعليم الرقمى دون إعداد بطاقة الطالب الرقمية، التى تشتمل على جميع بياناته الدراسية، من بداية اندماجه بالتعليم، وحتى المرحلة التى وصل إليها.

هذا جزء من التعليم، الذى أحلم به لأبناء مصر فى برنامج الحكومة، والحلم الأهم أن تكون لديها القدرة على تنفيذه.. لا بالشعارات الجوفاء ولا الخطب الرنانة.. ولكن بالخبرات المتراكمة وسابقة الأعمال.

أقول مرة أخرى- أعزكم الله- «الخبرات المتراكمة وسابقة الأعمال».

٥- من الثورة السياسية إلى الثورة العلمية (١-٢):

إن مصر تمضى يحدوها الأمل فى تجاوز أزماتها الطاحنة، سواء مع نفسها أو مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وهذا الهدف الكبير لا يمكن تحقيقه إلا بثورة علمية. ومن أسف فإن القاسم الكبير من متصدرى الساحات، لا يملكون سوى الشعارات وضجيج الصوت أو المتفجرات!.

ولعل أحد أسباب الحالة الصفرية التى تعيشها القوى والأحزاب السياسية أن أكثر أقطابها لم يتعلموا يومًا فن البحث أو التفكير العلمى أو البناء، وفق خطة استراتيجية، وهم وإن كانوا يملكون القدرة على الثورة السياسية، لكنهم غير قادرين على القيام بعمليات إعادة البناء، التى تتطلب تجاوز الثورة السياسية إلى الثورة العلمية، والانتقال من مرحلة التفكيك إلى مرحلة التكوين. ومن هنا فإننا بحاجة إلى نخبة تملك خبرات متراكمة، وتعلمت جيدًا، وخاضت تجربة الإدارة، ولديها سابق خبرة فى العمل المنتج، وليس مجرد «ظاهرة صوتية» تجيد المعارضة ولا تجيد البناء، وتدرك أن البحث العلمى هو القاطرة، ليس فقط لتجاوز الأزمات وإنما كذلك للتقدم.

ولذا فإن تعليم الناس كيف تفكر بشكل علمى ومنطقى مطلب يقف على رأس متطلبات النهوض بمصر، فما أضاعنا حتى اليوم سوى اختلال طرق التفكير. وهو ما يحتم تطوير النظم التعليمية والبحثية، ولابد أن يواكب هذا جهد كبير من أجل بعث إرادة التقدم فى عقول الناس، وهى مهمة قومية شاملة ترتبط بالتأكيد على الأهداف الوطنية للبحث العلمى.

ويواجه البحث العلمى فى مصر ثلاثة عوائق، هى: التمويل، والمعامل المجهزة، والإدارة.

وأكبر عائق يواجهنا هو ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمى، وإذا قارنا وضعنا بوضع دول أخرى سنجد أننا فى وضع «كارثى». والملفت للنظر أن المعادلة التى تحكم العلاقة فى بلادنا بين البحث العلمى والعامل الاقتصادى، بالغة الاضطراب، وهو أمر تتسم به كل البلدان النامية، ذات الدخل القومى الضعيف، وهذا ما أشار إليه ثيودور شولتز THEODORE W. SCHULTZ فى دراسة قديمة له تحت عنوان «قيمة التعليم العالى فى البلدان منخفضة الدخل: رؤية اقتصادية».

والغريب أن هذه المعادلة لم تتغير عندنا فى مصر رغم مرور ثلاثين عامًا على صدور دراسة شولتز! ففى عدد خاص حمل عنوان «تثوير العلم فى مصر: Revolutionizing Egypt›s Science»، أصدرته مجلة «Science» الأمريكية فى «١٥- ٧- ٢٠١١»، أى بعد ثورة يناير بعدة شهور، تم عقد مقارنة إحصائية بين كل من مصر وتركيا وألمانيا لقياس نسبة البحث العلمى، وتقدمه بالتوازى مع نسبة الكثافة السكانية والمساحات المستغلة فى تطبيقات البحث العلمى.. جاء ترتيب مصر فى المؤخرة، كما أوضح الرسم البيانى للمقارنة، والذى تضمن أن نسبة الإنفاق على البحث العلمى فى ألمانيا ٢.٣٪ من إجمالى الناتج المحلى، البالغ ٣.٣ تريليون دولار، وفى تركيا ٠.٧٣٪ من إجمالى الناتج المحلى، البالغ ٦١٥ بليون دولار، وفى مصر ٠.٢٣٪ من إجمالى الناتج المحلى البالغ ١٨٨ بليون دولار، وأن عدد الأبحاث العلمية خلال السنوات العشر الماضية «٢٠٠٠-٢٠١٠» بلغ فى مصر ٣٤.٠٢٩ ورقة بحثية، وفى تركيا ١٣٨.٣٤٥ ورقة، فى حين أنه فى ألمانيا وصل إلى ٧٦٢.٥٩٩ ورقة بحثية. بينما بلغ عدد الباحثين فى مصر ٩٨ ألف باحث، وفى تركيا ٨٦ ألفًا، أما ألمانيا فبلغ ٤٧٢ ألف باحث.

وإذا استحضرنا إسرائيل فى هذه المقارنة نجد أنها تنفق على البحث العلمى ٤.٧٪ من إجمالى دخلها، كما يمثل مجموع ما تنفقه إسرائيل على البحث العلمى ضعف ما تنفقه الدول العربية مجتمعة!.

إن هذا بلا شك وضع يدعو للأسى، ولذا علينا ألا نخدع الناس بحلول وهمية لمشاكلهم، فلا حلول لأزمات مصر دون البحث العلمى، ودون إجراء الأبحاث الجديدة ذات الطابع المعاصر، التى تعتمد على التحليل العلمى الرصين، من أجل تقدم الدولة المصرية، عبر مجتمع المعرفة ووحدة العلوم الإنسانية والاجتماعية، فالعالم اليوم هو عالم وحدة المعرفة.

ويجب أن ترتكز أى خطة استراتيجية على دعم حرية البحث العلمى المتسق مع ثوابت الأمن القومى. وعلينا أن نأخذ فى الاعتبار ترسيخ مفاهيم عدم تعارض الإبداع مع الأعمدة الأساسية المرتكزة عليها هوية الأمة المصرية.

من جهة أخرى، لا بد من نظرة جديدة للتمويل تقوم على إعطاء الأولوية فى الإنفاق الحكومى للتعليم والبحث العلمى، وتسويق الإمكانيات البحثية لكليات ومراكز الجامعات، وتوجيهها نحو تقديم استشارات وبحوث واقتراح خطط نوعية لتطوير الشركات والمصانع لرفع أدائها الإدارى، وتطوير آلاتها، وتحسين المواد الخام، والارتقاء بجودة منتجاتها، مقابل أجر لتحقيق عائد مادى كبير ينمى الموارد الذاتية للجامعات. ويجب ألا يغيب عن هذه المعادلة تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لضخ استثماراته فى البحث العلمى، لأنه سيستفيد منها، مثلما يحدث فى الخارج، فشركة مرسيدس الألمانية مثلًا تقوم بتمويل البحث العلمى فى جامعة شتوتجارت.

والسؤال: أين رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال من تطوير البحث العلمى فى مصر؟ وهل صنعت الدولة لرجال الأعمال القنوات التى من خلالها يمكن أن يشاركوا فى إعادة تشكيل مصر الجديدة، طبقًا للتخطيط العلمى؟.

وهل أدرك الجميع أن البحث العلمى هو الخطوة الأولى الضرورية على الطريق، وأن هذه الخطوة الأساسية، تليها مراحل ومراحل من الجهاد والنضال العلمى والإنسانى حتى يمكن لمصرنا أن تتجاوز ذاتها وتتحدث عن نفسها بلغة العصر، لا بلغة أهل الكهف؟

حسبنا فى هذا المقام أن نرصد ونلح على هذا الدور ونؤكده، وحسبنا أن نقوم به بكل عزم وإصرار. وإذا ما تمكنا من الوصول إلى ذلك، فإن مصر لن تتغير وحدها، بل العالم العربى كله.. وهذا ما يخشاه الغرب!.

٦- من الثورة السياسية إلى الثورة العلمية (٢-٢):

إن تثوير العلم فى مصر، يعنى الثورة الشاملة على كل أوضاع الجهالة، لا فقط فى قاعات الدرس ومراكز الأبحاث، بل أيضًا فى عقول الناس التى تربت على التفكير الخرافى والفهلوة، والتغيير الشامل للتفكير السياسى القائم على القبيلة والغنيمة، والانتقال إلى الدولة الوطنية الحديثة. فالثورة العلمية فى السياسة ضرورة باتت ملحة بعد الثورة الشعبية. إن العلم يجب ألا يكون فى المعامل فقط بل فى طريقة التفكير فى الدولة وفى التعامل معها.

هذا ما يجب أن تستهدفه مصر، وهو ليس مجرد حلم، بل هو «خريطة عمل» قابلة للتحقق إذا ما توفرت لنا الإرادة الصارمة والتخطيط التنفيذى السليم، وقبل ذلك كله إدراك أن الثورة السياسية لا بد أن يعقبها مشروع قومى تكون الثورة العلمية فى القلب منه، وإلا سنظل فى دوامة الاحتياج والمعونات والجهالة والتكفير؛ فهى دوائر متشابكة لا تعمل إلا عند غياب التفكير العلمى، وهو ما تتمتع به بامتياز القوى الاجتماعية والسياسية التى تغرد خارج التاريخ!.

وحتى لا تستغرقنى شئون الثورة العلمية فى السياسة أعود مرة أخرى إلى تثوير العلم بالمعنى الأكاديمى؛ وهنا لا بد أن أؤكد أن أى ثورة علمية يجب أن تبدأ من الجامعات، باعتبار الجامعات حجر الزاوية؛ مع وضع توجيهات استراتيجية عامة للأبحاث الجامعية لربطها بمشكلات الأمن القومى الشامل، وإجراء أبحاث جديدة حول القضايا الحيوية الملحة، تعتمد على التحليل والتفسير للواقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والفكرى، بعيدًا عن الارتباط بأى توجهات سياسية إلا توجهات الوطن؛ من أجل تقدم الدولة المصرية.

ولذا يتحتم توجيه الأقسام العلمية نحو التركيز فى أبحاث الماجستير والدكتوراه، وأبحاث الترقية، على الأبحاث ذات الطابع القومى. فالبحث العلمى ليست وظيفته إنتاج المعرفة فقط، ولكن توظيفها لتلبية احتياجات المجتمع.

وهنا أقترح تركيز الجهود فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، على المجالات التالية:

■ تجديد الفكر الدينى.

■ المشروعات القومية الاقتصادية وتنمية الاستثمار.

■ قضايا الدولة والمجتمع المدنى والمواطنة وأزمات الديمقراطية.

■ مشروعات الربط بين دول حوض النيل اجتماعيًا واقتصاديًا.

■ السوق العربية المشتركة.

أما فى مجال العلوم الطبيعية، فأقترح أن تدور حول المجالات الآتية:

■ الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية والطاقة المتجددة، والطاقة الطبيعية مثل الشمس.

■ الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى خاصة فى مجال الزراعة والطب.

■ الدوائر الكهربائية متناهية الصغر.

■ البحوث ذات الصلة بتحقيق الكفاية الإنتاجية من السلع الأساسية، خاصة القمح.

■ البحوث المتعلقة بظاهرة التصحر ونقص مياه النيل، والكشف عن مصادر مياه جوفية أو تحلية مياه البحر ومقاومة التصحر.

■ الأمراض المتوطنة والفيروسات.

■ البحوث المتعلقة بإنتاج السلاح بجميع صوره وكيفية التغلب على مشكلة الاعتماد على الغرب.

■ النانو تكنولوجى والمواد الجديدة.

ولن تكون الجامعات بيئة مواتية للثورة العلمية دون تعميق استقلالية الجامعات وتنزيهها عن الصراعات الحزبية والسياسية التى تدور خارج أسوارها، وذلك من خلال التأكيد أن المحراب الجامعى ميدان للتبادل الفكرى والخبرات العلمية وليس ساحة للتيارات السياسية، التى يمكن أن تجد لنفسها مكانها الشرعى خارج الجامعة فى الأحزاب والمؤسسات السياسية. مع التأكيد على أن الندوات والمحاضرات وورش العمل قد تكون الميدان المناسب لتبادل الفكر والتعريف بما يموج فى المجتمع من تيارات فكرية؛ فأسوار الجامعة شفافة وليست مصمتة، لكن يجب أن تظل بمنأى عن التحزب والاقتتال.

من ناحية أخرى، تحتم الثورة العلمية الخروج من ضيق النشر العلمى المحلى إلى آفاق النشر العلمى الدولى، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وإرساء آلية لمنحهم مكافآت للنشر العلمى الدولى بالقطاعات الأكاديمية بالجامعات وفقا للــ«Impact Factor» لكل مجلة، وإصدار مجلة علمية دولية لكل جامعة، بالتعاون مع دور النشر العالمية ذات العلاقة بالتصنيفات الدولية. والهدف من ذلك النظام تحسين التصنيف الدولى للجامعات؛ حيث إن معيار النشر العلمى أحد أهم معايير تقييم الجامعات فى التصنيفات الدولية.

إن العالم الأحادى القطب فى طريقه إلى الزوال. ولذا على الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية إدراك أن الدوائر الثلاث «الوطنية والإقليمية والدولية» التى تربطها بالعالم الخارجى بمثابة المؤشرات القياسية، التى تتخذها للوقوف على المستوى وتحديد المكانة. ولكى يتحقق ذلك فإن مزيدًا من العلاقات العلمية والروابط الثقافية ومواثيق التعاون والاتفاقات الثنائية والجماعية ستدفع بنا إلى موقع أكثر تميزًا على الخريطة العالمية. ومن ناحية أخرى علينا أن نعى واجبنا فى مد جسور التواصل بين العلماء والأساتذة المصريين المهاجرين، وبين كلياتهم الأم، التى تعلموا فيها قبل هجرتهم، لينقلوا معارفهم وخبراتهم إلى زملائهم وطلاب البحث العلمى فى الميادين المختلفة. إن مصر لن تدخل عصرًا جديدًا دون إطلاق مشروع التحديث التكنولوجى فى المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، والتوسع فى المعامل والمختبرات عالية التقنية، وتدعيم البنية الهيكلية من الأجهزة والمعدات فى كل المدارس والجامعات، فى إطار منظومة واحدة تعمل على أساس من استراتيجية شاملة يتم فيها تقسيم الأدوار وتنسيق الجهود نحو مشروعات بحثية متكاملة يتحقق فيها المفهوم الشامل لوحدة المعرفة وتوظيفها فى إطار خدمة مشاريع التنمية والأمن القومى وحل مشاكل الناس.

