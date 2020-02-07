الأنبا غبريال يترأس اجتماع دراسة الكتاب المقدس

ترأس الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، منذ قليل، اجتماع دراسة الكتاب المقدس، بكنيسة السيدة العذراء مريم في بني سويف.يشارك في الاجتماع لفيف من كهنة الإيبارشية بالإضافة إلى شعب إيبارشية بني سويف.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأثنين المقبل، لبدء صوم نينوي لمدة 3 أيام متتالية تنقطع فيهم الكنيسة عن المأكولات الحيوانية، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.