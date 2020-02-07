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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حصاد جوائز أسبوع فتيات الجامعات الخامس بالفيوم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:32 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الجمعة، حصاد وفد الجامعة المشارك بأسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذي أقيمت فعالياته بجامعة الفيوم بمشاركة ٢٥ جامعة مصرية، بعدد من الجوائز والميداليات والمراكز في الأنشطة العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية والجوالة.

وأوضح الدكتور منصور أن فريق جوالة الجامعة حصل على المستوى الأول على مستوى الجامعات، وحصول كورال جامعة بنى سويف على المركز الثالث على مستوى الجامعات، وحصلت الطالبة ألاء شعبان على الميدالية الفضية، والطالبة ندى صالح على الميدالية البرونزية فى مجال الغناء الفردي، وحصلت الطالبة إسراء سلطان على جائزة التميز الرسم، والطالبة آية فتحي على جائزة التميز في الطباعة، والطالبة إسراء نجدى على جائزة التميز في مجال النحت فى مسابقة الفنون التشكيلية.

أما فى الأنشطة العلمية فقد حصلت الطالبات منة خالد وياسمين جمال بكلية الطب البشرى على المركز الأول فى دورى المعلومات الإلكترونى وحصول الطالبة منار ربيع بكلية الزراعة على المركز الثالث فى الاختراع.

وأضاف رئيس الجامعة أنه فى مجال الأنشطة الثقافية، وحصدت الطالبة داليا محمد حامد بكلية الطب البشري على المركز الثاني في الأحاديث الشريفة والطالبة فاطمة محمود عبد اللطيف بكلية الإعلام على المركز الثاني في مسابقة المراسل التليفزيوني وحصول الطالبتان حب مصطفى، وسلمى مصطفى على المركز الثالث في مجلة الحائط.
حصاد جوائز أسبوع فتيات الجامعات الخامس بالفيوم
حصاد جوائز أسبوع فتيات الجامعات الخامس بالفيوم

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