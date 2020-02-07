انطلاق اختبارات معهد محاماة القاهرة الكبرى غدًا

يستعد معهد محاماة القاهرة الكبرى، لإجراء اختبارات نهاية الدورة الثالثة، غدًا السبت، لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.وتشترط نقابة المحامين للقيد فى جداولها "الابتدائي" اجتياز المعهد، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.