ترامب: تمزيق نانسي بيلوسي لخطابي أمر «غير قانوني»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في كلمة له بالبيت الأبيض، إن تمزيق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لخطابه كان أمرًا "غير جدير بالاحترام" وغير قانوني.وأضاف ترامب، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن الولايات المتحدة تشهد تقدمًا خلال ولايته وأن الوظائف تزدهر أكثر وأن بلاده "أكثر نجاحًا اليوم من أي وقت مضى".وحول فيروس "كورونا" المستجد، أوضح الرئيس الأمريكي أنه تحدث هاتفيًا مع نظيره الصيني شي جين بينج، أمس الخميس، وتبادلا الحديث حول فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السلطات الصينية تقوم بجهود كبيرة لمكافحة هذا المرض.