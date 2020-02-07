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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

8 ساعات يوميا.. محافظ أسوان يحدد مواعيد تحرك سيارات النقل

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:31 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم عرض مطلب تطوير الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسيتم مخاطبة وزراء النقل والتنمية المحلية من أجل توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى استعجال الجهاز المركزى للتعمير للإسراع في معدلات تنفيذ الطريق الإقليمى الشرقى الصحراوى العلاقي الكوبرى الملجم.

وأشار "عطية" إلى أنه أعطى توجيهاته المشددة لإدارة المرور بتحرك سيارات النقل الثقيل بنطاق المحافظة فى الفترة من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحًا فقط وذلك لتقليل معدلات الحوادث المرورية حيث سيتم تطبيق مخالفات وإجراءات حازمة مع السائقين المخالفين منها الإحالة للنيابة العامة بتهمة الإضرار بحياة المواطنين، وهو الذى سيتوازى مع تكثيف تواجد الكمائن المتحركة لشرطة المرور ومراقبة الطريق بالرادار وربطها بشاشات كاميرات المراقبة فى مكتب المحافظ لتحقيق الرقابة المرورية المتكاملة على الطريق وخفض السرعات الجنونية لبعض السائقين الغير ملتزمين بالسرعات المقررة للمركبات.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع مديري شرطة المرور والطرق والهيئة العامة للطرق والكبارى والمكتب الفنى، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة وضع منظومة مرورية متكاملة للطرق السريعة والداخلية بمدينة أسوان باعتبارها مقصد سياحي دولي ومشتى عالمى بما لا يسمح بسير التكاتك والتروسيكل المرخصة فقط داخل الشوارع والميادين الرئيسية، وهو الذى يتطلب المصادرة الفورية للمخالفين مع تطبيق غرامات مالية على أصحابها فى حالة عدم الالتزام بخطوط السير المحددة لهم، كما سيتم الاستعانة باستشاري متخصص فى المرور والطرق لوضع خطة مرورية محكمة تساهم فى الحد من التكدس المرورى فى بعض الطرق والشوارع وخاصة فى فترات الذروة.

ووجه المحافظ، بفتح المجال أمام المستثمرين لإنشاء جراجات معدنية متعددة الطوابق فى بعض المواقع التي تشهد ازدحام مرورى، بجانب إنشاء جراجات أسفل الحدائق العامة لاستيعاب أكبر عدد من السيارات للقضاء على ظاهرة الوقوف فى الممنوع بالشوارع الرئيسية، علاوة على المرور الميدانى للجنة مختصة للتأكد من التزام أصحاب العمارات والمبانى بالقوانين واللوائح الملزمة بتخصيص البدروم لعمل جراجات.

وفي نفس الإجتماع قرر اللواء أشرف عطية، تنظيم مسابقات بين الأحياء للتجميل ودهان وطلاء واجهات المبانى بلون موحد لإبراز الوجه الجمالى للمحافظة من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة وتخصيص جوائز مالية للمستأجرين من اتحاد الملاك وأصحاب العمارات السكنية، وأيضًا للتنفيذيين لخلق روح المنافسة بينهم، وبالتوازى سيتم تطبيق عقوبات على الغير ملتزمين والمقصرين فى أعمال الدهانات، فضلًا عن تنظيم مسابقة أخرى لأفضل مرسى سياحى بين الشركات المؤجرة لهذه المراسي.
8 ساعات يوميا.. محافظ أسوان يحدد مواعيد تحرك سيارات النقل
8 ساعات يوميا.. محافظ أسوان يحدد مواعيد تحرك سيارات النقل
8 ساعات يوميا.. محافظ أسوان يحدد مواعيد تحرك سيارات النقل
8 ساعات يوميا.. محافظ أسوان يحدد مواعيد تحرك سيارات النقل
8 ساعات يوميا.. محافظ أسوان يحدد مواعيد تحرك سيارات النقل
8 ساعات يوميا.. محافظ أسوان يحدد مواعيد تحرك سيارات النقل

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