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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

روسيا تزعم تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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تعتزم السلطة الروسية تبسيط عملية الحصول على الجنسية الروسية.

قد تلغى لهذا الغرض بعض البنود في القوانين الروسية، والتي تطالب الأجانب بأن يتخلوا عن جنسيتهم قبل أن يحصلوا على الجنسية الروسية.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصدر في الحكومة الروسية الجديدة إن فريق العمل الخاص بتطبيق عقيدة سياسة الدولة في مجال الهجرة قد أعد تعديلات يتوقع أن تدخل في القانون بهذا الشأن.

وقال المصدر إن العمل على إعداد التعديلات قد انتهى، وستتم إحالتها إلى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) بعد التنسيق مع الديوان الرئاسي.

وأوضح أعضاء لجنة مجلس الدوما لشئون رابطة الدول المستقلة أن قانون الجنسية الروسية قد تدخل فيه تعديلات تلغي مطلبًا بالإقامة غير المنقطعة لمواطن أجنبي في الاتحاد الروسي لمدة 5 أعوام. كما ستلغي التعديلات ضرورة تأكيد منشأ للمداخيل من قبل مواطن أجنبي.

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