ضبط أدوية منتهية الصلاحية فى ميناء أم قصر بالعراق
الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:37 م
منار أحمدطباعة
ضبطت هيئة المنافذ الحدودية في العراق حاوية حجم (40) قدمًا بداخلها أدوية بشرية منتهية الصلاحية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.
وقال بيان للهيئة: «تمت عملية الضبط وفق معلومات مؤكدة من مركز كمرك خور عبدالله وبالتعاون والتنسيق المشترك بين قسم البحث والتحري بالهيئة وشعبة الاستخبارات الفنية في المنفذ».
وأضاف: «تم تنفيذ قرار قاضي تحقيق أم قصر والكشف على الحاوية، وهي من ضمن الحاويات المتروكة وتبين وجود أدوية بشرية منتهية الصلاحية بداخلها».
وقال بيان للهيئة: «تمت عملية الضبط وفق معلومات مؤكدة من مركز كمرك خور عبدالله وبالتعاون والتنسيق المشترك بين قسم البحث والتحري بالهيئة وشعبة الاستخبارات الفنية في المنفذ».
وأضاف: «تم تنفيذ قرار قاضي تحقيق أم قصر والكشف على الحاوية، وهي من ضمن الحاويات المتروكة وتبين وجود أدوية بشرية منتهية الصلاحية بداخلها».