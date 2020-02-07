ضبط أدوية منتهية الصلاحية فى ميناء أم قصر بالعراق

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية في العراق حاوية حجم (40) قدمًا بداخلها أدوية بشرية منتهية الصلاحية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.وقال بيان للهيئة: «تمت عملية الضبط وفق معلومات مؤكدة من مركز كمرك خور عبدالله وبالتعاون والتنسيق المشترك بين قسم البحث والتحري بالهيئة وشعبة الاستخبارات الفنية في المنفذ».وأضاف: «تم تنفيذ قرار قاضي تحقيق أم قصر والكشف على الحاوية، وهي من ضمن الحاويات المتروكة وتبين وجود أدوية بشرية منتهية الصلاحية بداخلها».