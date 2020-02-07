مندوب روسيا بمجلس أوروبا: تطبيق استنتاجات لجنة البندقية على دستورنا موضع شك

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس أوروبا، إيفان سولتانوفسكي، اليوم، عن اعتقاده بأنه من المرجح أن يتغير نص التعديلات التي أُدخِلت على دستور روسيا الاتحادية، الذي سيتم تحليله من قبل لجنة البندقية التابعة للمجلس، مشككًا باحتمال تطبيق استنتاجات اللجنة.وقال سولتانوفسكي: "بما أن اجتماعات اللجنة مغلقة في طبيعتها، فلم يتسن لي الخوض في التفاصيل".وأضاف: "لقد لفت انتباه الزملاء من الدول الأخرى، إلى أن نص التعديلات قيد التطوير ومن المحتمل أن يتغير"، لافتًا إلى أن "اقتراح تعديل الدستور لا يحتوي على أي شيء جديد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم مشروع قانون لمجلس الدوما لتعديل الدستور، وأيده مجلس النواب الروسي (الدوما) في القراءة الأولى.