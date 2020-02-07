مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: اغتيال 22 ناشطًا منذ بداية الاحتجاجات

ذكرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، أن أكثر من 550 قتيلاً منذ انطلاق التظاهرات.فيما أشارت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، اغتيال 22 ناشطًا وفقدان أكثر من 72 آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات.وتشهد المدن العراقية احتجاجات واسعة النطاق، منذ أربعة أشهر، تزداد بين الحين والآخر في العديد من المدن، احتجاجًا على النفوذ الإيراني في البلاد ومكافحة الفساد، ومجددًا ضد رئيس الحكومة الجديد المكلف محمد توفيق علاوي.