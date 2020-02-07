المغرب من أجمل 10 وجهات سياحية فى العالم خلال 2019

جاء المغرب في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية خلال سنة 2019، حسبما نشرته مجلة "فانيتي فير" الفرنسية، استنادًا إلى تقرير لشركة رائدة في مجال الأسفار والدول.وتم اختيار مدينة مكناس، التي كانت عاصمة للمغرب في عهد إسماعيل بن شريف، في الفترة 1672 وحتى 1727، كأجمل مدينة سياحية لما تحتويه من قصور قديمة وآثار رومانية.وأكد التقرير أن المملكة المغربية، تتوفر على مؤهلات سياحية وطبيعية، وتاريخية تؤهلها لتصبح ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية التي ينصح بزيارتها خلال سنة 2020، مشيرًا إلى مدن مكناس، مراكش، فاس، والصويرة التي يمتزج فيها الحاضر بالماضي التاريخي للمغرب.وتحتل المملكة المركز الأول في إفريقيا، فقد تجاوز عدد السياح الذين زاروا المغرب العام الماضي، 12 مليون سائح، الأمر الذي أسهم في إنعاش اقتصاد البلاد، بإيرادات قدرت بـ7.64 مليار دولار.