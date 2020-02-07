الأنبا إسحق يترأس رسامة ٤٥ شماسًا

احتفلت كاتدرائية الشهيد أبوفام الأوسيمي بطما، اليوم، برسامة ٤٥ من أبناء الإيبارشية شمامسة برتبة "أبصالتس" بيد نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها.جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته بالكنيسة ذاتها وشهد مشاركة شعبية كبيرة.يذكر أن الشمامسة الجدد من خريجي مدرسة الشمامسة التابعة للإيبارشية.