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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فريدة الشوباشي: تميم يدعم الإرهاب بأموال القطريين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:26 م
تميم
تميم
رباب الأهواني
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علقت فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية، على مظاهرات عمال شركة «بن عمران» للمقاولات والتشييد في قطر، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم، وتردي أوضاعهم المعيشية، قائلة إن ما حدث من ارتباك في قطر يرجع إلى إنفاق ثروات الشعب القطري والعربي فيما يدمر الشعوب.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» المُذاع على فضائية «extra news» مساء الجمعة، أن نظام تميم يبدد ثروات شعب قطر في دعم الإرهاب، ولا بد من نهاية لظلمه.

وأوضحت فريدة الشوباشي، أن هناك تواطؤًا بين قطر وتركيا، بتمويل الإرهاب وإشاعة الفوضى والخراب باسم الدين، لافتة إلى أنه لا توجد حركة إرهابية في الوطن العربي كله إلا بتمويل قطري وتوجيه تركي.

وأكدت أن هدف تركيا هو تفتيت الوطن العربي، وإعادة ما يسميه بالإمبراطورية العثمانية وتعتبر أحقر احتلال مررنا به.

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