الأنبا أغاثون يترأس اجتماعه الأسبوعى بمطرانية مارجرجس

ترأس، منذ قليل، الأنبا أغاثون، أسقف المغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، اللقاء العام لشعب الإيبارشية، بمقر مطرانية مارجرجس بمغاغة.يشارك في الاجتماع لفيف من كهنة الإيبارشية، بالإضافة إلى شعب إيبارشية مغاغة بالمنيا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين المقبل، لبدء صوم نينوي لمدة 3 أيام متتالية تنقطع فيها الكنيسة عن المأكولات الحيوانية، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.