رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كمال مهني: ترشحنا مجددًا بـ«المحامين» لاستكمال ما تم إنجازه

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:25 م
كمال مهنى
كمال مهنى
الحسين عبيد
طباعة
قال المحامي كمال مهنى مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والمرشح على عضوية مجلس النقابة، إن ترشح أعضاء مجلس النقابة الحالي مجددًا على العضويات، يأتى فى المقام الأول للحفاظ على مكتسبات النقابة، واستكمال ما تم إنجازه، مؤكدًا أنها خاضت معارك كبيرة للوصول إلى ما تم إنجازه.

وشدد مهني على أن وضع النقابة الآن فى خطر، إما الثبات والتقدم للأمام أو العودة لنقطة الصفر، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة الحالي برئاسة سامح عاشور، جعل النقابة ومواردها لأبناء المهنة فقط بعد تنقية الجداول من غير المشتغلين وخوض الحرب معهم ووقف قيد خريجي الدبلومات بالنقابة.

وأشار إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الآن 185 ألفا بعدما كان 380 ألفا فى انتخابات 2015، لافتًا إلى أن ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين لا يستطيع أحد إنجازه فى 10 سنوات.

وعن نشاطه في لجنة الحريات، أكد على تحمل اللجنة كل مسئولياتها الوطنية والمهنية تجاه الأعضاء والمواطنين ومسارعتها لتشكيل لجان لدعم المواطنين المحبوسين والمحامين، بالإضافة إلى دورها فى مساندة الحق ومساندتها ومشاركتها فى كل القضايا التى شغلت الرأي العام فى الماضي، مثل شهيد القطار وضحايا قطار رمسيس وغيرها من الوقائع.

وتابع مهنى بأنه ترشح على مقاعد عضوية المجلس 213 عضوا، و18 مرشحا على مقاعد الإدارات القانونية و19 على مقعد النقيب.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 24 دقيقة

السيسي يقبل رأس بائعة متجولة ويأمر بتوفير محل لها وعلاجها (صور)

منذ ساعة الا ربع

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

منذ ساعة

السيسى عن جولة عزبة الهجانة: «رأيت أيادي مصرية مخلصة»

منذ حوالي 6 ساعات

«الصحة العالمية»: لا علاج لـ كورونا حتى الآن

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

السيسي يقبل رأس بائعة متجولة ويأمر بتوفير محل لها وعلاجها (صور)

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

روسيا تزعم تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية

المغرب من أجمل 10 وجهات سياحية فى العالم خلال 2019

الشرطة الإيطالية تعترض شحنة مخدرات من المكسيك

محاولة تهريب 269 قطعة آثار من 3 عصور تاريخية (فيديو)

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان المطرب شريف الفايد

صندوق التنمية الثقافية يستضيف فعاليات «القاهرة للمونودراما»

وزيرة الثقافة: التأليف المسرحي فقد أحد عباقرته

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر