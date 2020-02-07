كمال مهني: ترشحنا مجددًا بـ«المحامين» لاستكمال ما تم إنجازه

قال المحامي كمال مهنى مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والمرشح على عضوية مجلس النقابة، إن ترشح أعضاء مجلس النقابة الحالي مجددًا على العضويات، يأتى فى المقام الأول للحفاظ على مكتسبات النقابة، واستكمال ما تم إنجازه، مؤكدًا أنها خاضت معارك كبيرة للوصول إلى ما تم إنجازه.وشدد مهني على أن وضع النقابة الآن فى خطر، إما الثبات والتقدم للأمام أو العودة لنقطة الصفر، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة الحالي برئاسة سامح عاشور، جعل النقابة ومواردها لأبناء المهنة فقط بعد تنقية الجداول من غير المشتغلين وخوض الحرب معهم ووقف قيد خريجي الدبلومات بالنقابة.وأشار إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الآن 185 ألفا بعدما كان 380 ألفا فى انتخابات 2015، لافتًا إلى أن ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين لا يستطيع أحد إنجازه فى 10 سنوات.وعن نشاطه في لجنة الحريات، أكد على تحمل اللجنة كل مسئولياتها الوطنية والمهنية تجاه الأعضاء والمواطنين ومسارعتها لتشكيل لجان لدعم المواطنين المحبوسين والمحامين، بالإضافة إلى دورها فى مساندة الحق ومساندتها ومشاركتها فى كل القضايا التى شغلت الرأي العام فى الماضي، مثل شهيد القطار وضحايا قطار رمسيس وغيرها من الوقائع.وتابع مهنى بأنه ترشح على مقاعد عضوية المجلس 213 عضوا، و18 مرشحا على مقاعد الإدارات القانونية و19 على مقعد النقيب.