بطرس دانيال ينعى وفاة لينين الرملى

نعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وفاة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال العديد من الصور أثناء تكريم الراحل في أحد دورات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.وقال دانيال: «نقدِّم تعازينا القلبية في رحيل الكاتب المُبدع لينين الرملي، الذي رحل عنّا بعد صراع مع المرض تاركًا لنا ثروة فنية عظيمة، خاصة في المسرح، نطلب له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه».وكشفت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة الراحل لينين الرملى، عن تفاصيل الأيام الأخيرة له، وقالت إنه منذ أسبوع دخل في غيبوبة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابته بجلطة.وأشارت «المعدول» إلى أن الرملى أصيب بجلطة ونقل على إثرها لمستشفى 6 أكتوبر، بمساعدة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.