الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية فى ميت غمر

شن قطاع الأمن العام، حملة مكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والهاربين من الأحكام القضائية، فى قرية كوم النور دائرة مركز ميت غمر.وأسفرت الجهود بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم 6 قطع سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة تزن حوالى (32٫5 كجم من نبات البانجو المخدر و3 كجم لمخدر الحشيش)، ضمت ضبط عاطل، 33 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "سرقة بالإكراه- استعمال قوة"، والمحكوم عليه فيهما بالسجن 13 سنة، بحوزته بندقية آلية و7 طلقات و20 كجم من نبات البانجو المخدر.كما ضبط عاطل 27 سنة، السابق اتهامه فى قضية بحوزته بندقية آلية و12 طلقة، و10 كجم من نبات البانجو المخدر، وعاطل 37 سنة، سبق اتهامه فى 4 قضايا "شروع فى قتل، إطلاق أعيرة نارية، ضرب"، بحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات و2 كجم لمخدر الحشيش، وعاطل 47 سنة، بحوزته بندقية خرطوش وطلقتان و1 كجم لمخدر الحشيش، وعاطل، 30 سنة، بحوزته فرد خرطوش و1٫5 كجم من نبات البانجو المخدر، وعاطل 31 سنة بحوزته فرد خرطوش وكيلو من نبات البانجو المخدر.