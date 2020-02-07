مقتل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرون اليوم، برصاص الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.وذكرت المصادر أن شابا 19عاما قتل جراء إصابته برصاص حي أطلقه عليه الجيش الإسرائيلي، وأصابه في رقبته خلال مواجهات في بلدة قفين في طولكرم.وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا خلال مواجهات مماثلة في عدة مدن في الضفة الغربية أغلبها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.